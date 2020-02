Iza ‘paga peitinho’ ao desfilar com figurino minúsculo na Sapucaí

Iza deu o nome na Sapucaí ao fazer sua estreia como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense na madrugada deste domingo (23), no Carnaval do Rio de Janeiro.

Com muito samba no pé e close no corpo escultural, um detalhe acabou chamando atenção: os seios. Iza acabou sendo ‘traída’ pelo figurino e acabou pagando o famoso ‘peitinho’, com parte dos mamilos aparecendo durante o desfile. Confira:

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

