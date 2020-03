Affair de Paolla Oliveira 'desvia' de beijo da atriz e causa climão

Após meses vivendo um affair discreto e até negando o romance com o coach Douglas Maluf, Paolla Oliveira assumiu o romance durante este Carnaval, ainda que o casal prefira não "rotular" a relação como namoro.



Foto à esquerda: Agnews / Foto à direita: Reginaldo Teixeira/Divulgação

Apesar do clima de romance no ar, a atriz passou por um climão ao posar com o escolhido no "Nosso Camarote", durante o Desfile das Campeãs.

Segundo Leo Dias, Paolla tentou posar dando um beijo no coach, mas ele virou o rosto no momento dos flashes. Eita! Na foto do momento é possível ver que Paolla olha fixamente para Douglas enquanto ele sorri para as câmeras.