Pocah aposta em biquíni neon e sensualiza na praia

Foto: Reprodução / Instagram

A funkeira Pocah fez a temperatura subir ao compartilhar uma foto de biquíni, em seu Instagram, nesta quinta-feira (20), em uma praia no Rio de Janeiro.

No clique, a cantora posou sentada na areia, usando um biquíni verde neon e chamou atenção pela barriguinha ‘negativa’ e as curvas do coroça visivelmente malhado. A morena aproveitou para anunciar “Carnaval chegando…”, escreveu Pocah na legenda.

O hit “Lei da Gravidade”, em parceria com o cantor de axé Léo Santana, é a aposta da funkeira para esse Carnaval.