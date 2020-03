Nicole Bahls perde 12 kilos para carnaval e divide opinião na web

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Foto: Reprodução / Instagram

A ex-Power Couple Nicole Bahls usou o seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (03), para relembrar os momentos durante o desfile de carnaval pela escola de samba Beija-Flor, na Sapucaí. Ela também falou sobre os kilinhos que perdeu para o desfile do grupo especial.

“Foram 12 kilos mais magra com ajuda do meu ortomolecular maravilhoso”, comemorou ao escrever na legenda do post, na rede social.

A aparência da ex-panicat dividiu a opinião na web. “Preferia antes”, “Antes estava mais bonita” e “Vi que emagreceu, está gata”, "Maravilhosa", "Zero defeitos" foram algumas das mensagens que ela recebeu.