Juju Salimeni é 'rainha do Folclore de Parintins' em desfile da X9

Rainha de Bateria da X9 Paulistana, Juju Salimeni desfilou representando as rainhas do Folclore de Parintins, na madrugada deste sábado (22) no primeiro dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo.

Usando um costeiro de penas sintéticas na cor verde e longos cabelos negros,, a musa fitness sambou debaixo de chuva na escola que teve como enredo "Batuques para um rei coroado", e mostrou a batucada de várias regiões do país.

