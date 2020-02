Ex-A Fazenda Lucas se pronuncia após ser flagrado aos beijos com Hariany

O campeão de "A Fazenda", Lucas Viana, se pronunciou sobre ter sido visto aos beijos com a ex, Hariany Almeida, em um camarote no Carnaval de Salvador neste final de semana.

"Estou aqui para esclarecer alguns pontos pois estou vendo muitas especulações sendo criadas. Ontem foi a primeira vez que eu e Hari nos vimos pessoalmente depois do reality. Não menti em nada do que falei pra vocês até agora. E me magoa ver que alguns pensam isso, não sou mentiroso. O que rolou foi uma longa conversa onde expusemos nossas opiniões sobre várias coisas, inclusive coisas que me incomodaram. Cessamos o clima pesado que estava rolando, apenas isso. Não decidimos nada, por isso gostaria que não criassem histórias. Por favorzinho. Me deixa triste ver brigas de torcida, guerras de ego. Sou como todos vocês e também tenho minha vida pessoal. Valorizo e agradeço demais a preocupação que vocês tem comigo e prometo que vou sempre tomar cuidado sob as minhas decisões! Fechô?", finalizou ele no Twitter.

Vale lembrar que os dois foram flagrados aos beijos em uma foto publicada pelo perfil de fofocas 'Gossip do Dia'. O ex-casal terminou o romance após uma série de polêmicas durante o reality, onde o modelo foi acusado de manter um relacionamento abusivo com a ex-BBB.