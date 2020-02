Estreando como rainha de bateria, Lexa leva tombo histórico na avenida; veja vídeo

A cantora Lexa, que estreou nesse carnaval como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, foi literalmente ao chão enquanto sambava para as câmeras de TV Globo, na noite dessa segunda-feira (24).

O tombo ocorreu quando a cantora mostrava o “samba no pé”, no segundo recuou da bateria, no setor 9 do Sambódromo. Lexa fazia bonito até que pisou na linha pontilhada e acabou escorregando.

Sob os gritos de apoio da mÃe, Darling Ferrattry, ela levantou rapidamente e seguiu com a apresentação. No final, ela saiu carregada por membros da Unidos e recebeu a solidariedade da equipe e do públicos que gritava: “Vai Lexa!”.

A queda se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter como muitos elogios a cantora que não se deixou abater como episódio.