Escolas de samba tiveram concorrentes no concurso

Manaus /AM - Representantes de sete escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, que desfilaram na noite de sábado (22/02) no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), apresentaram-se no concurso na categoria Mestre-Sala e Porta Bandeira, e contaram com o apoio das torcidas.

Os vencedores foram: Lucas Gabriel Melo da Silva e Dayserreen de Souza Costa da Silva, da Aparecida, vestindo Por entre os dias, o sol e a lua (1º lugar); José Luiz Martins e Elane Batista Mendes, representando a Reino Unido, com Amazonas verde magia (2º lugar); e James Paixão Bezerra da Silva e Gracinete Gomes Ferreira Ramos, da Sem Compromisso, representando O Eldorado amazônico com seu guardião (3º lugar).

Máscaras A modalidade Máscara, que premia apenas o primeiro colocado, teve seis participantes na categoria Originalidade. O vencedor foi Marco Giovanne Ferreira Sahdo Monteiro, fazendo uma crítica batizada de Cara de político em ano de eleição.

Na categoria Luxo, dois participantes. Leonardo Vasconcelos Monteiro garantiu o prêmio com a produção Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil.

O evento contou ainda com a apresentação do Rei Momo e da Rainha do Carnaval.

Em família O gerente operacional Artur Pinheiro prestigiou o concurso com a família e amigos, e entrou no clima do evento ao lado da esposa, Cristina Pedrosa, e da filha, Maria Helena, vestindo a fantasia Família das Cavernas.

Viemos só assistir, mas vestidos a caráter. Todo ano entramos no clima do Carnaval e nos divertimos bastante em família. Esse ano, pela primeira vez, levamos nossa filha para o Desfile das Escolas de Samba, porque ela completou a idade mínima para entrar no Sambódromo, e foi muito legal, ela se divertiu bastante também, contou.