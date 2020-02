Eliana exibe barriga chapada aos 46 anos e ganha chuva de elogios

Em meio à movimentação dos famosos no Carnaval, Eliana está no clima de ficar com o corpão ainda mais sarado para as próximas folias.

A apresentadora publicou uma foto enquanto fazia exercícios físicos, com direito zíper aberto para mostrar a barriguinha chapada. Em resposta, os seguidores encheram a loira de elogios. "Eita! Essa é uma mamãe inteirona!", "Já nasceu prontaaaaaa, musa", e "Maravilhosa", foram alguns deles.