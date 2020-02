DJ americano Diplo se pronuncia após tiroteio em bloco de carnaval em São Paulo

Diplo se pronunciou pela primeira vez após duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio que ocorreu enquanto ele se apresentava com Major Lazer, em um bloco de carnaval em São Paulo, na terça-feira (25).

Em sua conta do Instagram, o DJ americano diz que ficou triste com o ocorrido: "Faz 20 anos que venho ao Brasil e foi a primeira vez que testemunhei qualquer tipo de violência. Mas não devemos deixar que isso acabe com a liberdade trazida pelo espírito do Carnaval.”, escreveu em um dos trechos da publicação.

Na rede social ele compartilhou fotos do momento em que foram surpreendidos com os tiros.