De fio-dental e cartola, Luísa Sonza se inspira em Madonna para curtir carnaval

Foto: Reprodução / Instagram

O bloco “Sonzeira” foi a estreia de Luísa Sonza, no carnaval de São Paulo, neste domingo (16) e contou com a presença de diversos famosos.

Mas, o que chamou a atenção mesmo foi o look escolhido pela loira. A mulher de Whindersson estreou no carnaval usando um body com espartilho, joias, cartola e um terninho. Tudo inspirado na 'rainha do pop', a Madonna. Além de abusar no fio-dental e no rebolado com seu bumbum gigante.

Luísa Sonza cantou seus hits de sucesso como “Garupa” e “Boa Menina”, vencedores de discos de diamante, platina e ouro,