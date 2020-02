De fio-dental cavadérrimo, Iza surge besuntada na Sapucaí e dá 'surra de perfeição'

Iza iluminou a Sapucaí ao fazer sua estreia como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense na madrugada deste domingo (23), no Carnaval do Rio de Janeiro.

Com um maiô ousadíssimo e óleo no corpo todo, a cantora chamou atenção pelas curvas naturais perfeitas e chegou levando os foliões à loucura antes de mostrar o samba no pé. Sobre ter sido coroada Rainha da agremiação neste ano, a artista que cresceu em Olaria, bairro vizinho à região de Imperatriz, ponderou, em conversa com a Globo: "Não sei por que esse momento meu na Imperatriz não aconteceu antes. É uma honra poder ocupar um espaço desse numa escola que tem tanto com a minha história", afirmou.



Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews



