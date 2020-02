Deborah Secco surgiu no segundo dia de desfile no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24), com fitas de couro sintético sobre uma segunda pele (quase) transparente.

Na Sapucaí a atriz, na companhia do gari-passista Renato Sorriso, deu uma palhinha durante um dos intervalos da segunda noite.

Ela estava no camarote quando viu uma equipe faxinando a pista e foi até o local.