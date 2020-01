Carlos Bolsonaro posta foto do nascimento do filho de Thammy e Gretchen reage: ‘boçal'

Carlos Bolsonaro surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto do parto do filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira no Twitter, neste domingo (12).

Na postagem, o filho de Jair Bolsonaro não fez nenhum comentário sobre a foto. Revoltada com a publicação, Gretchen respondeu o tweet do vereador do Rio de Janeiro.

"Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele. Bossa”, escreveu ela.

Em outras ocasiões, Carlos Bolsonaro já foi comparado por internautas de parecer fisicamente com Thammy.