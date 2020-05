'Tomara que não tenha que treinar no cemitério do Caju' diz dirigente do Botafogo sobre retorno do futebol

A crepioca do vice-governador

Em entrevista ao Sistema Globo, o dirigente e ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro criticou os clubes que pedem a volta dos treinos em meio a pandemia do coronavírus. Os presidentes do Vasco e Flamengo se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira (19) para discutir a volta do futebol no Brasil, mesmo dia em que o Brasil registrou mais de mil mortes por coronavírus em menos de 24 horas.

Ao se referir a reunião dos clubes com Bolsonaro, Montenegro considerou "uma piada de mau gosto". "Às vezes uso palavras fortes para ver se as pessoas se tocam. Numa pandemia, nunca vi isso. Começou na Ásia, destacou a Europa, atacou os Estados Unidos, está atacando a gente. Alguns estados muito atacados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Pará... Todos tentando ajudar para passar, todos os alunos de escolas em casa, muitos sentindo falta, necessidade de alimentação. As universidades paradas, só pessoas em atividade essencial de um lado para o outro. O que o futebol tem a ver com isso? Atividade essencial? Nós adoramos, mas por que começar o futebol em uma, duas semanas? Qual o problema começar daqui a 40 dias, 20 dias? Eles vão jogar contra quem?", avaliou Carlos Augusto.

O ex-presidente do 'Fogão' alertou sobre o perigo em contaminar os jogadores durante os treinamentos e alfinetou a diretoria do Flamengo. "O pior ainda e arriscar a vida humana como o Flamengo fez hoje, num treino clandestino, sem ter um objetivo. Jogar contra quem? Já está viralizando mesmo, hora está treinando no Ninho do Urubu, hora quer treinar em Brasília... Tomara que não tenha que treinar no cemitério do Caju, no São João Batista, no Jardim da Saudade. Tomara. Infelizmente já tiveram uma pessoa muito querida lá que morreu com essa doença".

Montenegro garantiu que em respeito à vida humana, o time carioca não volta aos estádios enquanto houver risco de contaminação aos jogadores e funcionários do clube.