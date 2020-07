Alberto Decotelli atualiza currículo e inclui breve passagem pelo Ministério da Educação

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

O ex-ministro da Educação Carlos Alberto Decotelli incluiu sua breve passagem pelo ministério em seu currículo Lattes. Ele foi nomeado, no entanto, não tomou posse e o ato de nomeação foi tornado sem efeito. O ex-ministro ficou no cargo do dia 25 a 30 de junho.

De acordo com o site Extra, Decotelli deixou o ministério após uma série de inconsistências em seu currículo. Após a saída do ministro, o presidente Jair Bolsonaro teria escolhido o atual secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.