Justiça manda tirar Instagram de Carlinhos Mendigo do ar

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

A Justiça de São Paulo pediu ao Facebook que retire o Instagram de Carlinhos Mendigo do ar após ele descumprir uma medida protetiva de Aline Hauck, mãe do filho Arthur de 9 anos.

Carlinhos não pode se aproximar e nem mencionar a ex em qualquer tipo de rede sociais, email e etc. Mas há alguns dias ele compartilhou um desabafo de Aline e a xingou no Instagram. “Barril, gente porca, gente escrota, gente egoísta, mesquinha e criminosa, assassinos de mentalidade e de infância e raça de filhos da p***”, escreveu ele.

Os advogados de Aline e o Ministério Público de São Paulo entraram com um pedido de prisão preventiva contra o humorista. Mas por conta da pandemia o pedido não foi acatado pela Justiça, mas como forma de punição foi solicitado que o perfil no Instagram seja tirado do ar.