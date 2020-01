Carlinhos Mendigo diz: 'cada vez mais entendo o goleiro Bruno', ao falar de ex

O humorista Carlinhos Mendigo soltou uma bomba nesta quinta-feira (23) ao falar sobre a sua ex, Aline Hauck, mãe de seu filho.

Nas redes sociais, o ex-Pânico afirmou: "Cada dia que passa, mais eu entendo o goleiro Bruno", em referência ao ex-jogador que assassinou a ex e mãe de seu filho, Eliza Samúdio.

O "motivo", segundo ele, é o desentendimento sobre a guarda do filho. Segundo ele, o combinado era que ele iria buscar o menino mas quando chegou no apartamento da ex, não tinha ninguém por lá. Em seguida, ele fez o desabafo nas redes sociais.