Namorado de Nadine Santos já ficou com Carlinhos Maia e com cozinheiro de Neymar

Tiago Ramos chamou atenção nas redes sociais após ser assumido como o novo amor de Nadine Santos, mãe de Neymar.

E segundo o colunista Leo Dias, do Uol, o rol de relacionamentos anteriores do bonitão é bem diversificado do atual.

O rapaz já teria namorado o digital influencer Carlinhos Maia, e com Mauro, cozinheiro particular de Neymar.

O detalhe é que foi através do chef que Tiago conheceu a mãe de Neymar, quando ambos ainda namoravam. O término com o cozinheiro não parece ter sido amigável, já que ele apagou todas as fotos que tinha com o rapaz no Instagram.

Ainda segundo Leo Dias, há rumores de que Tiago e Mauro moravam juntos há pouco tempo e que Tiago teria passado a se aproximar do círculo de contatos de Neymar.