Com falta de ar, Carlinhos de Jesus e esposa testam positivo para coronavírus

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

O coreógrafo Carlinhos de Jesus e a esposa, Rachel Vieira, testaram positivo para a covid-19. A informação foi dada por ele mesmo nas redes sociais.

“Gente, é avassalador! O mínimo descuido é horrível. Muita dor, febre altíssima e dificuldade de respirar... mas se cuidem, fiquem em casa. Isso não é uma doença qualquer, vamos nos cuidar até encontrar uma solução, e ela há de chegar, com toda fé que temos e os interesses dos órgãos competentes. Fique em casa, é avassalador”, contou o coreógrafo.

Carlinhos ainda disse que está fazendo isolamento e acredita ter contraído o vírus no supermercado: “Desde o início da quarentena estamos em casa com todos os cuidados, sem receber visitas. Saímos uma vez pra ir ao mercado, e acho que contraímos ali. Mesmo com todos os cuidados, com máscara, às seis da manhã, mercado vazio, mas enfim, contraímos. Todo cuidado é pouco”, disse.