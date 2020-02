Ex-bailarina do Faustão termina namoro com sertanejo e motivo impressiona

Chega ao fim o relacionamento da ex-bailarina do Faustão, Carla Prata, com o cantor Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, segundo a colunista Fábia Oliveira.

As suspeitas sobre o fim da relação começaram porque Carla não foi vista no casamento de Munhoz com Rhayssa Carvalho, no começo do mês. Ao ser questionada por um fã se eles ainda estavam juntos, ela respondeu: “Sim, terminamos”.

Segundo a coluna, ela queria dar um passo mais sério na relação, e o sertanejo não quis.