‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 x 1 em partida realizada neste domingo (12), no Maracanã.

Com gols de Pedro e Michael, o Fla fez bonito contra o Flu, que ainda fez um gol, com Evanílson. Quase no fim da partida, o time Rubro Negro ainda perdeu o atacante Gabigol, que já havia recebido cartão amarelo no primeiro tempo.

A final do Carioca será exibida pelo SBT, na próxima quarta-feira, novamente no Maracanã.

Com Gabigol expulso no fim, Flamengo vence o Fluminense na 1ª partida da final do Carioca

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 x 1 em partida realizada neste domingo (12), no Maracanã.

Com gols de Pedro e Michael, o Fla fez bonito contra o Flu, que ainda fez um gol, com Evanílson. Quase no fim da partida, o time Rubro Negro ainda perdeu o atacante Gabigol, que já havia recebido cartão amarelo no primeiro tempo.

A final do Carioca será exibida pelo SBT, na próxima quarta-feira, novamente no Maracanã.