Homens são presos com drogas em barco no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens, de 44 e 23 anos, foram presos nesta quarta-feira (25/12), suspeitos de tráfico de drogas, no município de Humaitá, no Amazonas.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão ocorreu após denúncia anônima sobre uma dupla que estava com um carregamento de drogas, proveniente de Porto Velho, que estaria sendo transportado em um barco. Os policiais foram até a embarcação e durante a abordagem, a equipe encontrou com os suspeitos várias porções de drogas e uma pedra branca semelhante ácido bórico.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos foram encaminhados e apresentados junto com os materiais no 8° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.