No Amazonas, idoso é preso após passar 2 anos estuprando a própria neta e sua vizinha

Manaus/AM - Um idoso de 72 anos foi preso nesta sexta-feira (7), acusado de abusar sexualmente da própria neta e de uma vizinha dele, ambas de 11 anos, no município de Careiro Castanho, a 102 quilômetros de Manaus.

O mandado de prisão foi cumprido por volta de meio-dia, em ação conjunta da equipe de investigação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com policiais civis da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Conforme o delegado Sinval Barroso, diretor do DRCO, as vítimas sofriam os abusos desde os 9 anos de idade. Segundo Barroso, o idoso ameaçava as vítimas de morte, para que elas não contassem sobre os estupros que vinham sofrendo e, também, todas as vezes oferecia uma quantia em dinheiro para as crianças.

“Durante as investigações, realizamos as oitivas das meninas e também foi requisitado o exame de conjunção carnal que comprovou o crime. Imediatamente solicitei o pedido de prisão preventiva em nome do infrator. A ordem judicial foi expedida no dia 6 deste mês, pelo juiz Roberto Santos Taketomi, da Vara Única da Comarca de Careiro Castanho”, explicou o delegado.

Durante diligências policiais, o indivíduo foi localizado em uma casa na comunidade Bom Futuro, quilômetro 30 da BR-319, em Careiro Castanho.

O idoso foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer na carceragem da 34ª DIP, à disposição da Justiça.