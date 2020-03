Cardi B comenta sobre versão brega funk de vídeo em que fala do coronavírus

Bolsonaro não é um homem mau

Um vídeo da rapper americana Cardi B viralizou no início da semana após a famosa publicar nas redes sociais um desabafo sobre o medo do coronavírus. Ela revelou que estava armazenando comida em casa como prevenção à falta de abastecimento dos alimentos com o surto do vírus no mundo.

No vídeo, Cardi B desabafa: ”Eu não sei do que se trata esse coronavírus. Eu não entendo como essa merda de Wuhan, China, de repente está fazendo uma turnê pelo mundo”. Em outro trecho, ela fala que tem medo da doença. "Eu estou com medo, estou ficando em pânico. Vocês ficam mandando figurinhas, achando que é brincadeira, como eu estava pensando, mas essa merda é real.”

A cantora ainda continua: "Muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegaram... Adivinha? Coronavírus! Coronavírus!”. A pronúncia “coronavírus" que ganhou destaque nas redes sociais, pela maneira escandalosa como Cardi B pronuncia o nome do vírus.

Os internautas levaram o desespero da rapper na brincadeira e virou motivo de vários memes na web. Além disso, remixes com o vídeo da cantora começaram a surgir pela internet e ganhou até uma versão brega funk. E foi nessa versão que Cardi B deixou um comentário ao compartilhar no seu perfil do Twitter.

"Rebola rebola”, escreveu ela na rede social. Em outra publicação, ela brincou que iria pedir direitos autorais pelo uso de seu discurso. "Neste momento, eu quero royalties", escreveu.