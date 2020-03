Rapper Cardi B faz vídeo hilário sobre pânico com coronavírus: ‘Essa merd* é real'

Um 'tac' para a Umanizzare

Cardi B revelou que está em pânico com a epidemia do coronavírus no mundo. Nas redes sociais, a rapper desabafou, de um jeito hilário, sobre o assunto.

“Governo! Deixa eu falar, seus filha da P*ta. Eu não sei do que se trata essa porra de Coronavírus. Eu não entendo como essa merda era de Wuhan, China, e agora, de repente, essa merda está em turnê pelo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa para vocês. […] Eu tô com medo, tô com um pouco de medo. Essa m***a tá me deixando em pânico”, disse.

atenção pois a cardi b tem um pronunciamento a fazer pic.twitter.com/WjZ2CPM7Cz — luscas (@luscas) March 11, 2020

E continuou: "Vocês ficam aí enviando figurinhas. RIRIRI. Muitos de vocês, filhos da put*, acham que é uma brincadeira como eu estava pensando mas essa merda aí, só porque você acha que é mutante. Adivinha o quê? Seu bolso não é, p***a! Muita merda vem da porra da China. Se você está se perguntando por que seus pacotes da Fashion Nova não chegaram… Adivinha? Coronavírus! Coronavírus! Estou lhe dizendo que essa merda é real”.

A rapper também chegou a dizer que está estocando comida. Em outro vídeo, a rapper aparece lavando suas mãos com álcool gel e fazendo planos para tentar escapar da pandemia mundial.

“Vamos parar de brincar, não sabemos se o coronavírus vai durar semanas ou meses, então eu vou me mudar para a Antártica.”, avisa.