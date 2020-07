Cardi B posta vídeo durante clareamento vaginal

Wilson Lima e a solidão do Poder

Cardi B postou nas redes sociais um vídeo enquanto se submetia a um clareamento das partes íntimas. No vídeo em que aparece com as pernas abertas na cama, a rapper norte-americana diz: "Estou clareando a minha 'pepeca'. Sim, a Fatima (esteticista) está fazendo tudo direitinho. Estou em casa clareando minha vagina e minhas axilias", começou ela, que fez propaganda da esteticista.

A rapper explicou: “Às vezes, nos depilamos rapidamente em casa e isso deixa as nossas vaginas um pouco escurecidas. Não sou a favor do clareamento do corpo, só apoio o clareamento vaginal e da axila. Talvez até o anal. Prefiro o meu [ânus] mais escuro, mas a minha vagina estou clareando”.