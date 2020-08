Cardi B dá 'surra' de bunda e seios gigantescos em novo clipe com Kylie Jenner; assista

Cardi B causou reboliço mais uma vez com o lançamento do novo clipe, da música "Wap", em parceria com Megan Thee. O vídeo conta com participação de famosas como Kylie Jenner, Normani e Rosalia. O clipe mostra as beldades em uma mansão luxuosa, ostentando curvas mega voluptuosas.

Mesmo com a expectativa da participação de celebridades, especialmente Kylie Jenner, Cardi fez jus a ser a "dona" do clipe, tendo o figurino mais impactante entre todos. Outro destaque ficou para a onça-pintada que é destaque em grande parte das cenas.