Pai de santo é preso suspeito de estupros e cárcere privado de clientes

Um pai de santo de 29 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (20), em Curitiba, no Paraná. Ele é suspeito de estuprar mulheres e mantê-las sob cárcere privado.

Segundo a Polícia Civil do estado, os crimes aconteciam durante rituais religiosos no terreiro que ele coordenava. Ao menos seis vítimas denunciaram os crimes, entre elas uma adolescente de 14 anos.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas buscavam os serviços do pai de santo, ele pegava o dinheiro, as estuprava e em alguns casos, as mantinham em um quarto ao longo do mês, onde os abusos continuavam ele dizia que a pessoa deveria estar a serviço da entidade” afirma a delegada. A esposa do pai de santo, uma mulher de 22 anos, é apontada como cúmplice.

No momento da prisão, uma criança e 2 anos, filha do casal, estava no local. Ela foi encaminhada ao conselho tutelar. Na delegacia, o homem e a esposa negaram os crimes.