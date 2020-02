Carbonizados por raio eram idosos e morreram abraçados no Amazonas; veja foto

Manaus/AM - Dois idosos morreram na manhã desta terça-feira (25), em uma casa localizada na Comunidade Acajatuba, Zona Rural de Iranduba no Amazonas. As vítimas foram identificadas como Luiz Carlos dos Santos Silva (natural do Pará) e Maria Freitas Lima.

As informações anteriores eram de que o casal havia sido assassinado e os criminosos teriam incendiado a casa, porém, após perícia, foi constatado que o casal morreu enquanto dormia após a residência ser atingida por um raio. No meio da cena extremamente forte, uma coisa chamou a atenção: os idosos morreram abraçados. Confira a imagem:

Foto: Portal do Holanda / Altemir Coelho

O Instituto Médico Legal removeu o corpo das vítimas.