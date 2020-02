Carapanaúba é aliada contra a malária; saiba mais

Com propriedades medicinais indicadas para combater febre, bronquite, diabetes, fígado, impaludismo e males do estômago, a Carapanaúba tem uso diversificado, pois além da casca e madeira, seu óleo é utilizado pelos caboclos e ribeirinhos contra uma doença endêmica na região Norte, que é a malária.

A prática dos caboclos, inclusive, está sendo comprovada em estudo desenvolvido pelo pesquisador Luiz Rocha e Silva, no laboratório de Malária e Dengue do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Testes feitos durante a pesquisa, que já duram seis anos, em animais, têm constatado o conhecimento popular do amazônida.

Na medicina caseira, a infusão da casca também é usada para combater bronquites, perturbações do fígado e febre. A maceração da casca também serve para tratar diabetes.

A Carapanaúba é encontrada em florestas, em toda a região amazônica até o sertão baiano, em Goiás e no Triângulo Mineiro e dá frutos em agosto e setembro.