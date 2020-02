Cara Delevingne manda indireta para Justin Bieber após declaração em programa de TV

Justin Bieber esteve no programa, The Late Late Show, de James Corden e foi desafiado a fazer um ranking com três amigas da esposa, Hailey Bieber.

O cantor seguiu a ordem das que mais gosta até as que menos gosta. Em primeiro, o cantor citou Kendall Jenner, seguido de Gigi Hadid e por fim Cara Delevingne.

"Mas eis a questão: vamos voltar a isso. Eu conheço melhor Kendall. Eu tenho passado mais tempo com Kendall, você sabe, ela é ótima amiga nossa”, explicou.

"Não passo muito tempo com Gigi, não passo muito tempo com Cara, então não tenho nada contra essas pessoas. Só que eu tenho um relacionamento melhor com Kendall. Não é como se eu fosse ‘Caramba Cara, que se dane ela'. Entende o que eu quero dizer?", completou Justin.

Porém Delevingne não gostou nada do último lugar e rebateu o artista. Em sua conta do Instagram, a atriz publicou o vídeo do desafio e duas fotos ao lado de Justin.

"Agora vs. antes. Se não tens nada contra mim, por que não me desbloqueias? Amo-te, Hailey - ele deveria ter comido o pénis de touro", comentou referindo-se à consequência que o cantor teria de cumprir caso se recusasse à responder à pergunta.