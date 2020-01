Em Manaus, homem baleado em tiroteio é suspeito de sequestro no Monte Horebe

Manaus/AM - Leandro Christopher Ribeiro, 19, foi baleado e preso após tiroteio no condomínio Harmonia, no bairro Lago Azul, Zona Norte da cidade. Ele estava usando tornozeleira eletrônica.

Segundo informações da polícia, Leandro foi baleado na perna e estava com uma pistola .40 após correr para dentro do condomínio, ao final da troca de tiros. Ele foi preso e é apontado com um dos seguranças de Michele Paz, principal alvo dos criminosos. Ela seria viúva do narcotraficante Rogerio Jeremias de Simone, conhecido GG, e é suspeita de comandar facção criminosa responsável pelas mortes ocorridas no Monte Horebe, em 2019.

Ainda de acordo com a polícia, o homem cumpria pena no regime semiaberto e é suspeito de participar do sequestro da menina Sádia Reis Barros, 11, e do seu padrasto Leilson de Souza Marinho, 35, na comunidade Monte Horebe, em setembro do ano passado. A garota foi encontrada em outubro, mas o padrasto continua desaparecido.