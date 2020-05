Segurança do Rouge morre de coronavírus e cantoras lamentam perda

Coronavírus x política e poder

Chen, o segurança do ex-grupo Rouge, morreu vom coronavírus e foi homenageado nesta segunda-feira (11) pelas cantoras Karin Hills e Li Martins, integrantes do grupo.

No Instagram, Karin escreveu um texto longo em que conta a trajetória do profissional com as cantoras e afirma que o segurança participou de momentos importantes em sua carreira. O Chen foi segurança do Rouge no início da carreira e na última fase também. Foi muito especial e importante ter ele por perto. O Chen se foi nessa madrugada vítima da covid-19. Acordei arrasada...", prosseguiu. "Enfim, estou muito bagunçada por dentro e quero dividir isso com vocês pois é isso que eu sempre falo, estamos todos no mesmo barco. Quero prestar essa homenagem a esse Big Cara que esteve conosco nos momentos mais importantes da minha vida. Descanse em paz, Chen", lamentou.

A cantora Li comentou sobre a morte de Chen, em vários vídeos no Instagram. "Não dá para acreditar", escreveu a cantora, que compartilhou publicação de Karin.

As outras cantoras do Rouge não se manifestaram sobre o assunto.