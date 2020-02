Decotada, Maiara mostra resultado de silicone e Fernando reclama

Maiara publicou uma selfie decotada no Instagram, deixando em evidência o resultado da sua recente cirurgia de implante de próteses de silicone. A gêmea de Maraísa brincou dizendo que o foco da imagem era a mala desorganizada.

Nos comentários, o namorado Fernando, da dupla com Sorocaba, demonstrou ciúmes: "Tira foto só da mala então né amor! Kkk ..tá linda bbzinha".

A cantora se submeteu à cirurgia logo após a virada do ano, quando tinha acabado de terminar o namoro com Fernando. O procedimento, no entanto, já estava marcado antes do término. Logo depois os dois reataram o romance.