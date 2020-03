De biquíni, Kelly Key exibe corpão à beira da piscina em foto com filho

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

A cantora Kelly Key exibiu um corpo de dar inveja. A loira publicou uma foto de biquíni com o filho, Artur, de 3 anos, à beira da piscina. Ela retomou a carreira ano passado.

“Sobre nossa tarde”, resumiu como tem passado a quarentena com a família na legenda. No clique, ela estava sentada na piscina com o menino, enquanto ele fazia careta para para as câmeras.

Os seguidores abusaram nos comentários para elogiar a famosa e o filho.