Com microshort, Kelly Key 'se abre' ao mostrar flexibilidade e deixa parte do bumbum à mostra

Sociedade precisa reagir à censura na internet

A cantora Kelly Key movimentou o Instagram nesta quarta-feira (03) ao publicar um vídeo divertido usando um microshort. De pijama e sem maquiagem, ela tenta fazer espacate com as pernas, um exercício em que uma das pernas deve ser flexionada para frente e outra para trás.

No vídeo, Kelly dubla um áudio e começou a fazer abertura com as pernas. Aos 37 anos, a cantora mostrou toda sua elasticidade e deixou os pernões e a poupa do bumbum à mostra. “Pra descontrair. Sério… Por lá eu não sou nada normal! [risos] #OriginalKellyKey“, disse ela, sobre o aplicativo de dublagem.