Iza exibe bumbum à beira da piscina e enlouquece os fãs

Iza quebrou a internet neste domingo (05) ao postar imagem de biquíni vermelho à beira da piscina. O dedinho na boca da cantora não foi a única coisa que se destacou na foto, em pose bastante sensual, o bumbum gigantesco da musa enlouqueceu os fãs.

A jurada do The Voice Brasil esquentou a web com o registro caliente. Os seguidores foram só elogios. “O coração chegar erra as batidas”, elogiou uma. “Tu devia ser emoldurada como patrimônio do Brasil”, sugeriu outro.