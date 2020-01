Cantora gospel é filmada agredindo sogra de 73 anos

A pastora e cantora Lucimara Pires, 34 anos, foi flagrada em um vídeo agredindo a sua sogra, uma idosa de 73 anos.

O programa "Fofocalizando" (SBT) divulgou as imagens e segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu há alguns dias em Nova Casa Verde, próximo a Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul.

À polícia, a pastora negou a agressão e classificou o ocorrido como "pequeno incidente". Ela afirma que a sogra teria a xingado e a agredido, chegando a machucar sua boca. Ela afirmou, ainda, que o marido (que é filho da idosa) começou a filmar quando ela se "defendeu". "A mãe do meu esposo é muito transtornada, aparentando um descontrole anormal, me agrediu sem motivos, com muitos insultos. Fui obrigada a respondê-la, sem qualquer violência. Não houve nenhuma agressão física", alegou ao Ivi Notícias.

O caso segue em segredo de Justiça e a polícia investiga se houve maus-tratos ou vias de fato.