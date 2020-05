Cantora Fernanda Brum testa positivo para coronavírus: ‘orem por mim’

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

A cantora gospel Fernanda Brum comunicou aos seus seguidores que testou positivo para coronavírus.

"Bora encarar o resultado positivo para covid, com leveza e Fé naquele que tudo já levou na Cruz! Amém. Orem por mim, amo vocês", escreveu.

Antes do resultado, a artista já havia relatado a perda do olfato e paladar, além de dores no corpo.