Aos 90 anos, cantora Elza Soares revela que gosta de tomar sol sem roupa

A cantora Elza Soares revelou em entrevista à revista Veja que adora pegar sol para renovar o bronzeado sem roupa.

“Eu acordo pela manhã e vou até a sala, onde tomo banho de sol nua, sem roupa alguma. Fico assim por um tempo. Uma delícia. Depois, fico presa no quarto vendo meu bangue-bangue. A TV não desliga um minuto, estou sempre antenada com o noticiário. Sinto muita saudade do meu público, então me conecto bastante pelas redes sociais”, contou.

Ao falar do isolamento durante pandemia, Elza garantiu que segue as recomendações dos orgãos de saúde: “Gente, isso é muito sério. É difícil ficar longe dos filhos, da família, dos amigos e do povo que me ama. Estou tentando viver sem eles durante esta quarentena cruel. Mas cumpro tudo certinho, vou levando conforme a lei de Deus”.