Demi Lovato revela ter sido rejeitada em aplicativo de namoro

Em entrevista a revista Harper’s Bazaar, a cantora norte-americana Demi Lovato falou sobre sua vida amorosa ao revelar que foi rejeitada em um aplicativo de relacionamento de famosos.

Segundo o site UOL, a cantora disse que excluiu sua conta no app Raya, voltado para namoro entre celebridades, quando começou a namorar. Mas, tentou retornar ao aplicativo após o relacionamento chegar ao fim, só que foi rejeitada.

Ainda de acordo com a publicação, a cantora se conformou e disse que talvez fosse um bom momento para ficar sozinha. 'Sabe de uma coisa? Tudo bem. Eu não preciso estar nesse app porque eu acho que devo ficar sozinha no momento", revelou.

A cantora ainda falou sobre como imagina sua vida daqui a alguns anos. "Quando eu imagino minha vida no futuro, eu não digo que estou procurando por um homem com quem quero ter dois ou três filhos. Eu acho que pode ser muito divertido ter filhos com uma mulher", desabafou.