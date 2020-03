Sertanejo famoso recebe diagnóstico de coronavírus: ´a gente acha que nunca vai acontecer`

A sala rosa do PS 28 de Agosto

O cantor Mariano, que forma dupla com o amigo Munhoz, revelou nesta segunda-feira (30), por meio de suas redes sociais, que contraiu o novo coronavírus,"Infelizmente saiu o resultado do meu exame, e eu também fui detectado positivo para a Covid-19. Mas eu estou bem, não estou com sintomas fortes, estou bem tranquilo", disse. As informações são da Folha de S. Paulo.

Mariano afirmou também que o seu irmão (cujo nome não foi divulgado) teve alguns sintomas ao longo da semana, e no sábado (28) passou mal e teve de ser internado

O músico pediu os seus seguidores retomem os cuidados e, se possível, ficar em casa."A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas o negócio realmente não está brincadeira", afirmou ele. "Fiquem em casa, redobrem os cuidados aí com higienização, com a saúde de vocês."