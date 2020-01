Eduardo Costa posta foto sugerindo sexo a três em rede social e vira piada

O cantor sertanejo Eduardo Costa, tem sido alvo de polêmicas na última semana, tanto por parte de sua ex-noiva, que começou em um relacionamento com um amigo do sertanejo, quanto por bloqueios de imóvel na Justiça. Só que além de todos esses problemas, ele ainda foi motivo de piada na internet.

Na tarde deste domingo, o cantor postou uma foto com o cabelo mais longo e com a seguinte legenda: "Eu acho que o sexo é uma coisa muito bonita entre duas pessoas. Mas entre três, então, é fantástico kkk. Eu, você e sua amiga kkk. To brincandoooooooo, eu juro”.

Logo, dezenas de internautas elogiaram, e também zombaram do cantor: “Pra que decepcionar uma só na cama, se você pode decepcionar duas?”, disse um seguidor. “Dá pra ver que a pessoa apesar da idade não tem um pingo de juízo”, disse uma fã.

Além de ser detonado pela legenda, ainda teve quem brincasse com sua aparência física: “Ta parecendo a Gracyanne do Belo”, “Deixou de imitar Zezé pra imitar Tarzan”, diziam outros fãs.