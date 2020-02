O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, e a bailarina do Faustão, Isabella Arantes, terminaram o noivado.

Segundo o colunista Leo Dias, do Uol, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor.

Ambos apagaram as fotos de casal nas redes sociais, e deixaram de se seguir.

Os dois ficaram noivos no final do ano passado, e passaram férias nos Estados Unidos e no México.