Após término com bailarina do Faustão, Zé Felipe fala sobre sua sexualidade

Após o cantor Zé Felipe anunciar oficialmente o término do noivado com a bailarina do Faustão, Isabella Arantes, durante a madrugada desta terça-feira (18), surgiram boatos envolvendo sua sexualidade.

Zé fez vídeos nos stories do Instagram para responder as perguntas dos fãs e esses burburinhos não passaram despercebido pelos seus seguidores. Em tom de brincadeira, o cantor negou e afirmou que essas especulações não passam de boatos.

Durante os stories, um amigo do filho do Leonardo leu uma mensagem enviada por um fã: “Vai ser mais feliz se assumir que é gay. (risos) E sorte dos homens que pegarem ele porque é lindo! (risos)”, o artista rebateu aos risos: “Nego é traíra demais.”