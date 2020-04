Ícone da música sertaneja, João Mulato morre após luta contra câncer

Em audiência com Estado, MP mantém exigências da Ação que pede aumento de leitos no Delphina

Governo anuncia novos leitos com HUGV e hospital na Nilton Lins recebe mais 16 pacientes

Para compartilhar este conteúdo, utilize o link ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do Portal do Holanda estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral.