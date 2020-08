Confira programação de lives para este sábado

Marília Mendonça, Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Vitão estão entre os artistas que vão animar este sábado (08) com lives. Tem som para todos os gostos.

Confira a lista completa com horários (de acordo com Brasília) dos artistas;

Sábado (8)

- Barão Vermelho, Detonautas (Festival de Inverno Rio 2020) - 15h

- From House to Disco, Gabi Bahia, Francesca, Miss Má, Larysss, Mari - Rossi, Etcetera e Elisa Amaral (Festival Elas Que Lutem) - 16h

- Vitão - 16h

- Chitãozinho e Xororó - 17h

- Novos Baianos - 17h30

- The Fevers - 18h30 - Link

- Zezé di Camargo e Luciano - 19h

- Mastruz com Leite e Cavalo de Pau - 19h

- Russo Passapusso (Em Casa com Sesc) - 19h

- Marília Mendonça - 20h

- Edson e Hudson - 21h40

- Liniker - 22h

- Teresa Cristina - 22h

- Bhaskar - 23h59