Em live, Leonardo diz que quem não morrer de coronavírus, ‘vai morrer de cirrose’

O cantor Leonardo em uma de suas lives, no sábado (03), afirmou que quem não morresse de Covid-19, morreria de cirrose, ao citar o aumento no consumo de bebida alcoólica durante a pandemia do vírus.

"Os botecos tão abrindo, fala a verdade? Gente, vamos abrir os botecos, pelo amor de Jesus. Quem não morrer desse trem aí, vai morrer de cirrose, que o povo tá bebendo mais em casa. O consumo de bebida alcoólica aumentou. A gente era o terceiro país que mais consumia, hoje estamos em segundo. Logo logo, se vocês me ajudarem, vamos chegar em primeiro.”, disse ele.

Na live, o cantor contou que perdeu três amigos na mesma semana para o novo coronavírus. "Confesso que fiquei com muito medo. Hoje sou um senhor de idade, sou avô. Não vou pegar essa p****. Falaram que tem que passar álcool nas mãos, e eu tô bebendo. Desculpa, não consigo falar muito sério. Mas perdi três amigos em quatro dias", relatou Leonardo emocionado.