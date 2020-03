Após cancelar shows, Gusttavo Lima aproveita dias de folga com amigos e filho de Bolsonaro

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

O cantor sertanejo Gusttavo Lima está curtindo os dias de folga após suspender os shows devido a pandemia de coronavírus. Ele oi marcado em fotos, nesta terça-feira (17), ao lado do Renan Bolsonaro, o filho caçula do presidente Jair Bolsonaro, que é estudante de Direito e os dois estavam com outros amigos aproveitando uma noite de piscina.

Nos Stories, o cantor compartilhou o momento de lazer com seus seguidores.